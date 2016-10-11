الكرملين: بوتين يلغي زيارة رسمية إلى فرنسا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إلغاء زيارته الرسمية إلى باريس المقررة في 19 الشهر الجاري.

وأوضح بيسكوف أن هذا القرار جاء بسبب “الفعاليات المتعلقة بافتتاح المركز الثقافي الروسي في العاصمة الفرنسية التي أصبحت خارج جدول أعمال الزيارة”.

وأكد بيسكوف أن الادعاءات التي تداولتها الصحف الفرنسية القائلة إن إلغاء زيارة بوتين قد يكون مؤشرا على عزلته دوليا، أكد بأنها باطلة تماما، مضيفا أن جدول الأعمال المكثف للرئيس الروسي يدل على عكس ذلك..

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في خطابه أثناء أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية عن جاهزيته للقاء بوتين في أي لحظة.

وأضاف هولاند أن إلغاء زيارة الرئيس الروسي إلى باريس لن يمنع الطرفين من استغلال فرص أخرى لمواصلة الحوار بشأن المسائل الأكثر إلحاحا المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية بينهما، داعيا إلى الحوار المتين والصريح مع موسكو.