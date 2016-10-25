الكرملين: روسيا مستعدة لزيادة التعاون الأمني مع باكستان

صرح الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد موسكو لزيادة التعاون مع باكستان في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار بيان صدر عن الرئاسة الروسية، الثلاثاء 25 تشرين الأول إلى أن رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لنظيره الباكستاني ممنون حسين ورئيس الوزراء نواز شريف بسبب الهجوم الإرهابي في مدينة كويتا مؤخرا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أكد قناعته بأن مدبري ومنفذي هذه الجريمة البشعة سينالون عقابا عادلا.

هذا، وقد قتل 59 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح خطيرة لدى اقتحام متطرفين مسلحين أكاديمية لتدريب قوات الشرطة الباكستانية في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد الاثنين 24 تشرين الأول.