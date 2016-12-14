الكرملين: قرار نقل بطولة العالم للزلاجات الجماعية من سوتشي الروسية مسيس

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن قرار نقل بطولة العالم للزلاجات الجماعية بوبسلي والصدرية سكيليتون من مدينة سوتشي الواقعة جنوب روسيا غير مبني على مبررات كافية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله في تصريح له اليوم “نحن متأكدون من أن هذا القرار مسيس لأنه مبني على نتائج تقرير ماكلارين الذي لا يعتمد على مبررات كافية” مبينا أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها بمساعدة المسؤءولين الرياضيين.

وكان الاتحاد الدولي للزلاجات الجماعية بوبسلي والصدرية سكيليتون قرر امس نقل بطولة العالم للزلاجات لعام 2017 من مدينة سوتشي الروسية إلى مكان آخر سيحدد قريبا.

بدوره قال وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف تعليقا على نقل البطولة من سوتشي “إن هناك اتفاقا لإقامة بطولة العالم للزلاجات لم يقم أحد بإنهائه.. وهناك شروط لإنهائه.. يجب علينا في الوقت الراهن دراسة الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الروسي للزلاجات مع الاتحاد الدولي لتوضيح جميع التساؤلات ولاتخاذ قرارات أخرى”.

وعبر الوزير الروسي عن اندهاشه من الطريقة التي انتهجها الاتحاد الدولي للإعلان عن نقل بطولة العالم من سوتشي فيما أعلن الاتحاد الروسي للزلاجات عن التزامه بقرار الاتحاد الدولي.