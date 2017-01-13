الكرملين: لانهتم بالفبركات الرخيصة التي تهتم بها واشنطن حول مستمسكات ضد ترامب

اعلن المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف اليوم أن الكرملين لن يعلق بعد الآن على أي أنباء حول مزاعم وجود “مستمسكات” لدى موسكو ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار هذا الملف مغلقا نهائيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم ردا على سؤال بشأن “التقرير السري” الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية حول “المستمسكات” المزعومة..”لقد قلنا كل شيء عن هذا الموضوع وأكدنا أنه من الصعب اعتبار هذه الأوراق تقريرا وبالنسبة لنا انتهت مناقشة هذه المادة المفبركة لأننا لا نولي مثل هذا الوقت الطويل لمناقشة المفبركات” مشددا على “أنه لا يجوز إيلاء أي اهتمام بمثل هذه الفبركات الرخيصة التي تهتم بها الولايات المتحدة والتي تسود فيها حال من الذهول العاطفي”.

ونفي بيسكوف أول أمس مزاعم وسائل إعلام أميركية بامتلاك روسيا معلومات حساسة حول ترامب مؤكدا أنها هراء وتلفيق.

وكانت وسائل إعلام أميركية بينها شبكة (سي ان ان) زعمت أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية أبلغوا ترامب بأن روسيا تمتلك معلومات محرجة عن حياته الشخصية والمالية تقع فى وثيقة من 35 صفحة وهو ما رد عليه ترامب بالتأكيد “إن كل ما نشر هو معلومات كاذبة وحملة سياسية مغرضة”.