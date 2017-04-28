الكرملين: لقاء سيجمع بوتين وميركل ايار المقبل

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري في الثاني من أيار القادم محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة سوتشي الروسية لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الدولية بما فيها مسألة مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة انترفاكس عن المكتب الصحفي للكرملين قوله اليوم: إن “بوتين سيبحث مع ميركل تعاون الجانبين في المجالات الاقتصادية التجارية والثقافية الإنسانية والطاقة” مضيفا.. إنه “من المقرر التطرق للقضايا الدولية الرئيسية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط وتنفيذ اتفاق مينسك الخاص بتسوية الأزمة الأوكرانية”.

إلى ذلك سيتبادل الطرفان الآراء حول قمة مجموعة الدول العشرين المقرر عقدها في تموز القادم في مدينة هامبورغ الألمانية.

وفي السياق ذاته سيصل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا في الثالث من ايار القادم في زيارة عمل بدعوة من بوتين لتبادل الآراء حول مجمل العلاقات الروسية التركية وبحث المشاكل الإقليمية والدولية المهمة مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة في سورية.

وحول النظام التركي منذ بداية الأزمة الأراضي التركية إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الارهاب الدولية إضافة إلى شراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش”.