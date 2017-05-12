الكرملين: لقاء متوقع بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين في تموز المقبل

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إمكانية عقد أول لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية في الـ 7 و8 من تموز المقبل.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف توقع في شباط الماضي أن يلتقي بوتين وترامب على هامش هذه القمة.

وقال أوشاكوف في تصريح اليوم إن هناك “عدة عوامل تثبت أن هذا اللقاء سيعقد فعلا” وشدد على أهمية أن يأتي الاجتماع الأول للرئيسين بنتائج ملموسة ودفعة إيجابية للعمل الثنائي المستقبلي.

ولفت أوشاكوف إلى أن موسكو لا تتوقع تسوية كل المشاكل في العلاقات الروسية الأمريكية بسرعة موضحا أن روسيا تنتظر من واشنطن تسوية المسائل المتعلقة بفرض الحجز على بعض ممتلكات البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة والمشاكل الناجمة عن طرد 35 دبلوماسيا روسيا في أواخر العام الماضي وقال “نتحلى بالصبر وضبط النفس.. لكن للصبر حدود”.

وأضاف “لقد نبهنا في كانون الأول الماضي إلى أنه يجب إعادة الوضع إلى سابق عهده وفي حال لم تقدم واشنطن على ذلك فسندرس إجراءات جوابية معينة”.

وبين أوشاكوف أن روسيا امتنعت عن الرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي تمثلت بطرد الدبلوماسيين وفرض الحجز على عدد من ممتلكات البعثة الدبلوماسية الروسية لكنه شدد على أن ذلك لا يعني إلغاء مبدأ الرد بالمثل.

وأشار أوشاكوف إلى بدء بلورة هيكلية العلاقات الروسية الأمريكية واكتسابها طابعا جوهريا موضحا أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى واشنطن جاءت متممة لسلسلة من الاتصالات الروسية الأمريكية على مختلف المستويات.

وكان لافروف أكد أمس الأول أن أي لقاء قمة بين بوتين وترامب يجب أن يخرج بنتائج قوية وملموسة وألا يكون فقط لاحداث أثر في الخارج.