الكرملين: وجودنا في سورية هدفه مساعدة الحكومة السورية

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الهدف من الوجود العسكري الروسي في سورية تقديم المساعدة للحكومة الشرعية هناك في محاربتها للإرهاب المتمثل بتنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية .

وقال بيسكوف: “إن وجود قاعدة روسية مؤقتة أو دائمة لا يمثل هدفا وإنما هو وسيلة لتحقيق الهدف الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين منذ البداية الا وهو تقديم المساعدة للسلطة الشرعية في سورية في مكافحة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية”. وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” في حديث لبرنامج على التلفزيون الروسي.

ولفت بيسكوف إلى ضرورة تحرير جميع الأراضي السورية من الإرهاب وبذل كل الجهود الممكنة “لمنع أي تقسيم للبلاد لأن ذلك إن حدث فسيؤدي إلى عواقب كارثية بالنسبة للمنطقة بأكملها”.

وحول قرار تمديد التهدئة الإنسانية في مدينة حلب، أكد بيسكوف أنه كان قرارا مستقلا ولم يأت نتيجة لاجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في برلين الأسبوع الماضي .

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في العشرين من الشهر الجاري تمديد التهدئة الإنسانية في حلب لمدة 24 ساعة إضافية وتأييد القيادة السورية لذلك.

ولفت المتحدث الروسي إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سورية ومحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي محدودة إلا أنه لا تزال هناك قنوات لتبادل المعلومات بين الجانبين.

وأكد بيسكوف أن الأزمة في سورية لا يمكن تسويتها إلا في إطار التعاون متعدد الأطراف وتحقيق التقارب في المواقف والفهم المشترك بين جميع الدول المعنية، محذرا من أن دولا معينة تحاول “عقد صفقة مع الشيطان” بهدف سيطرة الإرهابيين على سورية كـ”جبهة النصرة” بينما تشترط دول أخرى استقالة الرئيس السوري فيما الواقع يشير إلى أن التوصل إلى تسوية في سورية لا يمكن أن يتم إلا بوجوده .

وشدد بيسكوف على أنه في حال تحقيق الإرهابيين أهدافهم فإنهم لن يستمعوا بعدها إلى داعميهم ومحركيهم الأساسيين ولن تكون هناك تسوية سياسية وستكون هناك موجة جديدة من اللاجئين إلى أوروبا وما يحمله ذلك من تسلل إرهابيين إلى هناك وتعرض دولها للمزيد من الهجمات الإرهابية .