الكرملين: يتم التحضير لمباحثات بوتين وروحاني

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، اليوم الإثنين، أن التحضيرات لإجراء مباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني حسن روحاني جارية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.

وقال بيسكوف، مجيبا عن سؤال حول موعد اللقاء بين بوتين وروحاني، اليوم: “نحن نحضر لإجراء هذه المباحثات، وسنعلن عن موعدها المفترض في وقت لاحق”.

هذا وصرح السفير الروسي لدى إيران، ليفان دجاغريان، بأن موسكو وطهران تعدان الوثائق اللازمة للتوقيع على عدة اتفاقيات، أهمها المتعلقة بنظام التأشيرات، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى روسيا في نهاية الشهر القادم، مؤكدا أن الأزمة السورية ستحتل مكانا هاما على جدول أعمال لقاء رئيسي البلدين.

كما سيتم التركيز، بحسب السفير، على التعاون في القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الإقليمية، مثل الوضع في أفغانستان، ومشاكل بحر قزوين، ونزاع قره باخ.