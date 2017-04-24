الكرملين يستفسر من الدنمارك عن اتهامات جديدة بالقرصنة الإلكترونية

عبر الكرملين عن دهشته من اتهامات جديدة وجهتها وزارة الدفاع الدنماركية إلى روسيا بالوقوف وراء هجمات إلكترونية على نظام البريد الإلكتروني لموظفي الوزارة.

وشدد دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، على أن روسيا كدولة لا تنفذ أي عمليات في القرصنة الإلكترونية.

واستطرد قائلا: ” علينا أن نفهم حول ماذا يدور الحديث، وما الذي أصبح أساسا لإطلاق هذه التصريحات”.

وتابع بيسكوف أنه لا يعرف شيئا عن تلقي أي رسائل دبلوماسية من الدنمارك بشأن الاختراق المزعوم لصناديق البريد الإلكتروني التابعة لوزارة الدفاع في الدنمارك.

وكان وزير الدفاع في الدنمارك هيورت فريدريكسن، قد ادعى بأن مجموعة هاكرز روس تمكنوا في عامي 2015 و2016 من اختراق مراسلات موظفي وزارة الدفاع في البلاد، واصفا الوضع بأنه خطير للغاية باعتبار أن الهاكرز قد يتسللون إلى أنظمة إلكترونية حيوية أخرى للدولة الدنماركية.

واعتبر أن هذه الهجمات مصدرها ليست مجموعة قراصنة صغيرة ومنعزلة، بل أصر على أن الحديث يدور عن أشخاص مرتبطين بالاستخبارات وشخصيات محورية في الحكومة الروسية، حسب زعمه.