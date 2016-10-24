الكرملين يشكك في إمكانية الفصل بين المعارضة والإرهابيين في حلب

أعرب دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي،اليوم، عن عدم تفاؤله إزاء إمكانية الفصل بين مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة والعناصر الإرهابية في حلب. وقال بيسكوف: “لم يتم بعد أي فصل بين الجماعات الإرهابية وفصائل ما تسمى المعارضة المعتدلة، وذلك يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الأمر قابلاً للتحقيق، على وجه العموم”.

وأشار بيسكوف إلى أن استمرار المجموعات الإرهابية في قصف المراقبين داخل المعابر وشن الهجمات على أهم الخطوط الإنسانية، بالدرجة الأولى طريق كاستيلو، لم يصب أيضا لصالح الهدنة وعملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، وتسوية الأزمة السورية عموما.

في الوقت نفسه، في إجابته عن سؤال هل يمكن اعتبار كلامه هذا أن استئناف الهدنة الإنسانية في حلب لا يمكن أن يحصل قبل الفصل بين المسلحين وقوى المعارضة المعتدلة، قال بيسكوف: ” أنا لم أقل ذلك، ومن غير الصحيح فهم كلامي بهذا الشكل. وأما فيما يتعلق بالتفاصيل فيمكنكم التوجه بالسؤال إلى عسكريينا”.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الهدنة الإنسانية في حلب انقضت السبت، مضيفا أن مسألة استئنافها لم تطرح للنقاش في المرحلة الحالية.

واتهم الدبلوماسي الأطراف الداعمة للمجموعات المسلحة المجابهة للحكومة السورية بعدم وفائها بإلتزاماتها المترتبة عليها في التسوية السورية، مشددا على أن موسكو ودمشق لا تزالان متمسكتين بالتزاماتهما في هذا المجال.