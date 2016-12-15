الكرملين يعلن إحباط هجمات إرهابية جنوب روسيا

اعلن فلاديمير أوستينوف ممثل الرئيس الروسي في الدائرة الفيدرالية الجنوبية اليوم احباط مخططات لهجمات إرهابية كانت تستهدف منشآت عامة مكتظة بالمدنيين ومرافق أساسية حيوية فضلا عن مواقع عسكرية في جنوب روسيا.

ونقلت وكالة تاس للانباء عن أوستينوف قوله اليوم.. “إن جميع المتورطين في التخطيط لشن هذه الهجمات ألقي القبض عليهم” مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية كانت تستهدف جمهورية القرم ومقاطعة روستوف على نهر الدون.

وأضاف اوستينوف..”إن تحليل الأوضاع الراهنة في مجال الأمن العام ومحاربة الإرهاب والتطرف يشير إلى وجود عدة مسائل حساسة بالغة الأهمية تتطلب بذل المزيد من المساعي من قبل قوات الأمن ومؤسسات السلطة التنفيذية”.

وكانت هيئة الامن الفيدرالية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الأجهزة الأمنية الروسية اعتقلت أربعة أشخاص خططوا لتنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية فى العاصمة الروسية موسكو.