“الكشف عن السعودية” فيلم يفضح آل سعود أمام الرأي العام الأميركي

تزامنا مع ذكرى هجمات 11 أيلول، عرض فيلم وثائقي بعنوان “الكشف عن السعودية” Saudi Arabia Uncovered ليظهر حقيقة حكام السعودية حليفة الولايات المتحدة .

يبدأ الفيلم بعمليات قطع رؤوس بالسيف وقيام سياف سعودي بجر سيدة على الأرض وقطع رأسها قبل أن يتدخل المذيع ويقول للمشاهدين : هذه ليست دولة داعش.. هذه حليفتنا المملكة العربية السعودية.

والفيلم ( 51 دقيقة) يبدأ بجولة لكاميرا سرية بين قصور آل سعود وكبار الأثرياء، قبل أن تنتقل الكاميرا إلى حي فقير في مدينة جدة حيث المتسولون والحفر والمنازل المتهالكة والحفر والحيوانات السائبة.. المذيع يتوقف عند هذه اللقطات ليقول أن ثلث الشعب السعودي يعيش تحت حزام الفقر.

وبحسب موقع “العالم” الاخباري، استعان فريق إعداد الفيلم بشاب سعودي التقوا به في اسطنبول لتهريب كاميرات سرية لالتقاط مناظر وصور لا يسمح بها، ومنها صور الإعدامات الكثيرة التي تمت في عهد الملك الحالي سلمان.

ويعرض الفيلم صورا لولي عهد بريطانيا وكلينتون ورئيس وزراء بريطانيا واوباما وهم يتمسحون على أعتاب حكام السعودية ليعود المذيع ويذكر المشاهدين الأمريكيين أن 15 من أصل 19 نفوذا هجمات سبتمبر هم من السعوديين وان أمراء تورطوا في الهجمات وأن ابن لادن ينتمي لعائلة ثرية مقربة من حكام السعودية.

ويعرض الفيلم لقصة الطفل علي (عمره 16 سنة ومحكوم بالإعدام) لأنه ضبط في مظاهرة كما يعرض لقصة المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم بالسجن عشر سنوات والجلد ألف جلدة بسبب تدويناته.

كما يلتقي بلجين – أول سعودية تتحدى الدولة وتقود سيارة ويتم اعتقالها – ويظهر في الشريط علي الأحمد مسؤول دراسات الخليج والدكتورة هالة الدوسري التي تبين أن الشعب السعودي بكافة طوائفه يتعرض للتهديد والبطش.

ويجري الفيلم لقاء مع تلميذ في الابتدائية يقول أنهم يدرسونه أن المسيحيين واليهود كفار يجب قتلهم.