الكشف عن خلل أدى لسقوط الطائرة الروسية “تو 154”

أعلن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف أن خللا في عمل أجهزة الطائرة العسكرية التي سقطت في البحر الأسود أدى إلى تحطمها، موضحا أنه من المبكر جدا تحديد أسباب الحادث.

وقال الوزير الروسي: من الواضح أن الأجهزة كانت تواجه خللا في عملها وسبب حدوث ذلك يحدده الخبراء، مشيرا إلى أن الاستنتاجات الأولية ستعلن على الأرجح في يناير.

من جانبه كشف مسؤول في الجيش الروسي أن تحليل مسجلي بيانات رحلة الطائرة العسكرية المنكوبة أظهر عدم حدوث انفجار في الطائرة.

رئيس جهاز سلامة الطيران في سلاح الجو الروسي سيرغي بايينتوف أكد أن الانفجار لم يحدث على متن الطائرة، مضيفا: لكن العمل الإرهابي ليس بالضرورة انفجارا، لذلك لا نستبعد هذه الفرضية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إنه لم يتم العثور على علامات على نشوب حريق أو وقوع انفجار في حطام الطائرة العسكرية.

هذا وأكملت فرق البحث الروسية الجزء الأكبر من جهودها لانتشال الجثث والحطام من الحادث، حيث ذكر وزير النقل أنه تم انتشال 19 جثة وأكثر من 230 من الأشلاء، مضيفا أنه تم انتشال 13 جزءا كبيرا من الطائرة وحوالي 2000 جزء أصغر من قاع البحر.