الكشف عن كمية الكافيين اللازمة لتجنب التعب!

طور الجيش الأمريكي خوارزمية ثورية تكشف عن كمية الكافيين التي نحتاجها لتجنب التعب الناجم عن الحرمان من النوم.

وتهدف هذه الطريقة العبقرية التي طورها الجيش الأمريكي بالتعاون مع وزارة الدفاع، إلى منح الجنود الطاقة الكافية عند حرمانهم من النوم.

ووجد الباحثون أن القياس الدقيق للكافيين يمكن أن يحد من الإرهاق ويحافظ على تركيز القوات، وذلك لتفادي عواقب كارثية ربما تهدد الحياة.

وينصح البحث الذي يستند إلى عقود من أبحاث الحرمان من النوم، أولئك الذين لا يحصلون على قسط كاف من الراحة باستهلاك 200 ملغ من الكافيين، أو كوبين من القهوة العادية عندما يستيقظون، و200 ملغ بعد 4 ساعات.

ويُطلب من الأشخاص الذين يعملون ليلا استهلاك 200 ملغ في بداية المناوبة، حيث تحوي القهوة العادية حوالي 100 ملغ من الكافيين.

ولكن المواعيد قد تتغير عندما تأخذ الخوارزمية في الحسبان مقدار النوم الذي يحصل عليه شخص ما، على أمل تعزيز كفاءة العمل بنسبة تصل إلى 40%.

ويمكن للفرد الذي ينام مدة 5 ساعات ويستيقظ في السادسة صباحا، تناول أول كوب من القهوة في تمام الساعة السابعة صباحا، وتناول الكوب الثاني في الساعة التاسعة صباحا.

وفي الوقت الحالي، لا يعتبر البرنامج المطور متاحا للنطاق العام، ولكن كبار المسؤولين في الجيش يأملون بترخيص التكنولوجيا وإنشاء تطبيق للهواتف الذكية. ويتوفر إصدار مبسط من الخوارزمية والدلائل الرياضية على موقع 2B Alert.

المصدر: ديلي ميل