الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون ليشرعن على المستوطنات

إمعانا في انتهاكاته وممارساته العدائية ضد الفلسطينيين أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم في قراءة أولى مشروع قانون يضفي صفة “الشرعية” على آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية ان “58 عضواً في الكنيست صوتوا لمصلحة مشروع هذا القانون بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو”.

والمشروع الجديد يتعلق بما بين ألفين وثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية ولا بد من التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً.

يشار إلى أن كيان الاحتلال بنى آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات.