الكنيست الصهيوني يوافق على مخطط يكرس إقامة 4 آلاف وحدة استيطانية

صوت الكنيست الصهيوني اليوم في مرحلة اولى لصالح مخطط يكرس اقامة نحو اربعة الاف وحدة استيطانية فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وسائل اعلام الاحتلال فإن تصويت الكنيست كان بالقراءة الاولية على مشروع القرار الذي ينتظر قراءتين اخريين رغم أنه أثار انتقادات شديدة من قبل المجتمع الدولي.

ويؤكد الخبراء أن هذه الاجراءات تقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتهدد بمصادرة المزيد من اراضي وممتلكات الفلسطينيين.

وجاءت خطوات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية لتحرج داعميه حيث اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لانتقادها إلا أنها اكتفت كعادتها في مثل هذه الحالات بالبيانات الكلامية.