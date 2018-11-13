الكهرباء تعود لعين التينة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بعد انقطاع دام خمس سنوات نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة، بدأ التيار الكهربائي بالعودة للقرى التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب. وذكر مدير شركة الكهرباء المهندس خالد سليمان أن الشركة وبالتعاون مع شركة أعمال الكهرباء والاتصالات استطاعت شد أكثر من ثمانين كم من شبكات التوتر المتوسط ومئة كم من التوتر المنخفض، ونجحت في عودة التيار الكهربائي لقرى عين التينة و الهجة في الريف الجنوبي للمحافظة ونبع الصخر وكوم الباشا والمربعات وكمونية و المنيطحات وعين الباشا ورسم القناة وممتنة ومسحرة في الريف الأوسط من المحافظة والحميدية والحرية ورسمي شريدة وأبي شبطة وأوفانية. وأشار سليمان إلى أن العمل مستمر بوتيرة عالية لإنارة كل قرى المحافظة، منوهاً لتوفر مستلزمات العمل من مراكز تحويل وأمراس الخطوط الكهربائية.