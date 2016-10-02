الكهرباء: وضع محطة تحويل في مدينة جرمانا باستطاعة 20 ميغا بالخدمة

وضعت وزارة الكهرباء اليوم في الخدمة محطة تحويل في مدينة جرمانا بريف دمشق باستطاعة 20 ميغا فولط أمبير وبكلفة إجمالية وصلت إلى مليار و 100 مليون ليرة سورية.

وأكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن وضع محطة التحويل النقالة جرمانا 2 باستطاعة 66/20 كيلو فولط في الخدمة سيزيد من قيمة الاستطاعة المغذية لمدينة جرمانا لتصبح 160 ميغا واط الأمر الذي سيساعد في إنهاء حالات التقنين القسري الذي يتم اللجوء إليه عند محدودية استطاعة محطات التحويل الموجودة.

وأشار الوزير خربوطلي إلى أن المحطة تم تنفيذها بخبرات وطنية لتخفيف الحمولات عن محطات التحويل القائمة بمدينة جرمانا في عدد من المناطق مثل “الاس الغربي وحي الحمصي والروضة والتلاليح والجناين وشارع الحفة وساحة السيوف”.

وبين أن وضع المحطة في الخدمة يأتي استكمالا للمشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تنفذها الوزارة في غلب المحافظات بهدف تحسين الواقع الكهربائي فيها.

ولفت خربوطلي إلى أن المحطة ستخفض الفاقد الكهربائي وتحسن واقع التغذية الكهربائية ورفع وثوقية الشبكة لافتا إلى أن الوزارة ستكمل مشروع محطة تحويل جرمانا النقالة لتجعلها محطة تحويل ثابتة بهدف الوصول الى واقع كهربائي أفضل في المدينة.

من جانبه أشار محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم إلى أن وضع المحطة بالخدمة سيخفف انقطاع التيار الكهربائي ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء الذي تزداد فيه الحمولات على الشبكة وبالتالي التقليل من ساعات التقنين.

وكانت وزارة الكهرباء أطلقت العام الماضي العمل بمشروع خط توتر عال 66/20 كيلو فولط في محطة تحويل أشرفية صحنايا بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية في بلدتي صحنايا والأشرفية بريف دمشق.