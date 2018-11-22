الكوميديا والدراما والإثارة في اليوم الـ12 لتظاهرة أحدث إنتاجات السينما العالمية

حملت أفلام اليوم الـ 12 من تظاهرة أحدث إنتاجات السينما العالمية بدار الأسد للثقافة والفنون طابع الكوميديا والدراما والإثارة عبر ثلاثة أفلام هي /إمراة فاتنة/ و/انصاف/ و/نزهة الفتيات/.

الأفلام التي عرضت في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأسد بدأت مع /إمراة فاتنة/ للمخرج جريج بيشوب وبطولة هانا فايرمان وتشيس ويليامسون وجاستن ويلبورن وهو من أفلام الرعب والإثارة وتدور قصته حول حفلة توديع عزوبية تتحول بالخطأ إلى صراع محموم للنجاة بعد أن قام أصدقاء العروس بإطلاق سراح مفترس أسطوري.

أما فيلم /انصاف/ إخراج ميرا مينون من أفلام الدراما يتناول قصة مديرة مصرفية تتعرض لخطر فضيحة مالية ويتوجب عليها تفكيك شبكة فساد وهو من بطولة انا غون وجيمس بيورفوي وسارة ميغان توماس.

والفيلم الكوميدي /نزهة الفتيات/ للمخرج مالكولم دي لي وبطولة ريجينا هول وتيفاني هاديش وجادا بينكيت سميث يتناول قصة أربع صديقات يقمن برحلة إلى /نيو أورليانز/ لحضور مهرجان موسيقي هناك وتنخرطن في الرقص والتسلية.

وكانت المؤسسة العامة للسينما ودار الأسد أطلقتا تظاهرة أحدث إنتاجات السينما العالمية الأحد الماضي والتي سيعرض فيها 91 فيلماً متنوعاً بواقع ثلاثة عروض يومياً الواحدة ظهراً والثالثة عصراً والسادسة مساء وتستمر حتى الـ12 من الشهر المقبل على أن تعرض غدا الجمعة أفلام /مذنب/ و/انتحال/ و/زفاف وايلد/.