الكونغرس الأمريكي: الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم

كشف تقرير أعده الكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال تشكل أكبر مصدر للأسلحة في سوق السلاح العالمي، حيث بلغت قيمة الصفقات التي أجرتها العالم الماضي لبيع الأسلحة مايقارب 40 مليار دولار وهو ما يمثل نحو نصف اتفاقيات سوق بيع الأسلحة في العالم. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أشارت إلى أن التقرير الذي حمل عنوان “عمليات نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية 2008-2015” أظهر أن أكبر مشتري الأسلحة من هذه الدول في عام 2015 هي قطر التي اشترت أسلحة بقيمة تخطت 17 مليار دولار، وبعدها مصر التي اشترت أسلحة بقيمة 12 مليار دولار تليها السعودية بـ 8 مليارات دولار، إضافة إلى الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي وكوريا الجنوبية. وأوضح التقرير أن أهم مبيعات الأسلحة بالنسبة للولايات المتحدة في العام الماضي شملت اتفاقيات مع نظام آل سعود ومشيخة قطر وكذلك كوريا الجنوبية. فرنسا بدورها احتلت المرتبة الثانية في مبيعات الأسلحة، حيث عقدت صفقات بيع أسلحة بقيمة نحو 15 مليار دولار، فيما تمكنت الولايات المتحدة وفرنسا من زيادة مبيعات الأسلحة في عام 2015 بنحو أربعة مليارات دولار وتسعة مليارات دولار على التوالي.