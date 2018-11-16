الكونغرس: التفوّق العسكري الأمريكي يتآكل

على الرغم من أن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لهذا العام تجاوزت 700 مليار دولار، أي أكثر مما رصدته الصين وروسيا مجتمعتين لميزانيتيهما الدفاعية، اعترف الكونغرس الأمريكي أن التفوق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية تآكل إلى “مستوى خطير”، ما يؤدي إلى احتمال خسارة أي حرب مقبلة ضد الصين أو روسيا، وقال تقرير للجنة البرلمانية في الكونغرس حول “استراتيجية الدفاع الوطني”: “إن التفوّق العسكري للولايات المتحدة، العمود الفقري لنفوذها العالمي وأمنها القومي، قد تآكل إلى مستوى خطير، وأن الجيش الأمريكي قد يتكبّد عدداً غير مقبول من الضحايا في حربه المقبلة”، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأمريكية “قد تواجه صعوبة لتحقيق النصر أو قد تخسر في حرب ضد الصين أو روسيا “. وحذّرت اللجنة، المؤلّفة من 12 من كبار المسؤولين السابقين الديمقراطيين والجمهوريين المكلفين مراجعة القدرات العسكرية الأمريكية، من أن الولايات المتحدة ستعاني من صعوبات جمة إذا ما كانت قواتها “مضطرة للقتال في وقت واحد على جبهتين أو أكثر “، ولفتت إلى أن القرارات والاختلالات السياسية من جانب الحزبين السياسيين الرئيسيين أدت إلى أزمة أمن قومي للولايات المتحدة.

واعتبر معدو التقرير أن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لا تزال غير كافية لتحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الدفاع الوطني، التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقدّم التقرير سلسلة من التوصيات بينها زيادة سنوية بنسبة 3 إلى 5 في المئة في الميزانية العسكرية.