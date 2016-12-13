الكونغرس سيبدأ تحقيقاً برلمانيا في مزاعم تدخل روسي بالحملة الانتخابية

أعلن الكونغرس الأميركي أنه سيبدأ تحقيقاً برلمانياً قريباً في مزاعم تدخل روسي خلال الحملة الانتخابية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية وهو ما رفضه الرئيس المنتخب دونالد ترامب واصفاً هذه المزاعم بأنها سخيفة.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية استنتجت في تقرير سري كشفته صحيفة “واشنطن بوست” أن روسيا تدخلت من خلال القرصنة الالكترونية في الحملة الانتخابية لغرض محدد وهو مساعدة ترامب لانتخابه وليس من أجل عرقلة إجراء الانتخابات.

وقال ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”: “هل يمكنكم أن تتخيلوا إذا كانت نتائج الانتخابات معكوسة وإذا حاولنا اللعب بورقة روسيا والسي أي ايه.. سيعتبرون أن هذه نظرية المؤامرة.. سيكون من الصعب جداً تحديد من قام بذلك إلا إذا تمكنتم من ضبط القراصنة أثناء عملهم فعلياً” متسائلاً: “لماذا لم يتم نشر ذلك قبل الانتخابات”.

وأعلن ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس” أن تقرير الاستخبارات المركزية ربما بثه الديمقراطيون وليس الوكالة نفسها لأنهم تكبدوا إحدى أكبر الهزائم في التاريخ السياسي لهذا البلد.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست تأييده إجراء تحقيق في الكونغرس وقال: “إن للمشرعين مسؤولية خاصة للتحقيق في هذه القضية ونحن ندعم منذ وقت طويل مبدأ أن ينظر الكونغرس في هذه المسألة لأن هناك ما يبرر ذلك بالتأكيد”.