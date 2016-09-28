الكونغرس يتجاوز فيتو أوباما..وآل سعود إلى القضاء قريبا؟

تجاوز الكونغرس الأمريكي، الفيتو الذي فرضه الرئيس باراك أوباما على ما يسمى بـ”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي يتيح مقاضاة آل سعود.

وصوتت أغلبية ساحقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ من الكونغرس لصالح رفض النقض، ليكون هذا القرار الأول من نوعه خلال تاريخ ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، الذي تنتهي صلاحياته قريبا.

وبحسب الدستور الأمريكي، فإن رفض الكونغرس للفيتو المذكور سيسفر عن إقرار القانون، الذي يتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها ومطالبتها بتعويضات.

وفي حال تفعيل “قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب”، فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد نظام آل سعود التي ثبت أن أغلب المهاجمين الذين شاركوا في هجمات 11 أيلول هم سعوديون وثبت أيضا تورط أشخاص من الاسرة الحاكمة .