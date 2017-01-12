الكونغرس يلغي قرارات أوباما في مجال الصحة

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس)، يوم الخميس 12 كانون الثاني، لصالح قرار البدء في إلغاء الإجراءات التي أقرها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما في مجال الصحة.

وصوت 51 عضواً لصالح إلغاء إجراءات الصحة التي أقرها أوباما، مقابل 48 عضواً رفضوا إلغاءها، هذا ومن المقرر أن يشرع الكونغرس في سن قانون يلغي تلك الإجراءات.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صرح أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية حول ضرورة إلغاء الإجراءات التي أقرها أوباما في مجال الصحة، مشيرا إلى عدم جدواها وتكاليفها الباهضة على المواطنين.