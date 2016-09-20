الكويت.. الحكم بالسجن 3 أعوام لأحد أفراد «آل الصباح»

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق الشيخ عبد الله السالم الصباح لإدانته بتهمة “العيب بالذات الأميرية” وانتقاد أمير الكويت.

وذكرت وكالة فرانس برس أن “المحكمة أمرت عبد الله في الحكم القابل للاستئاف بدفع مبلغ 500ر16 دولار أميركي تعويضات لوزراء الحكومة الكويتية”.

وتعود القضية إلى نشر عبد الله وهو حفيد الأخ غير الشقيق لأمير الكويت شريطا مصورا عبر تطبيق للهواتف الذكية سناب شات- مطلع عام 2015 يوجه فيه انتقادات للحكومة وعدد من وزرائها.

وواجه عبد الله قضايا أخرى مع السلطات ففي عام 2012 استجوب لنشره عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات اعتبرت متعاطفة مع المعارضة ومنتقدة للامير وفي حزيران 2015 أوقف عشرة أيام على خلفية التحقيق في انتقاده للأمير.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في كانون الأول 2013 بقرار المحكمة الدستورية الابقاء على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات بتهمة “الاساءة” إلى الأمير.

يذكر أن القضاء الكويتي سبق أن أصدر احكاما بالسجن بحق عشرات من المعارضين والمدونين الالكترونيين على خلفية اتهامهم ب”الاساءة” للأمير.