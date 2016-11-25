الكويت تدخل مرحلة “الصمت الانتخابي”

دخلت الكويت اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني، مرحلة “الصمت الانتخابي” لتبدأ السبت انتخابات لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) للفصل التشريعي الـ 15.

ويهدف “يوم الصمت الانتخابي” إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية بعد حل مجلس الأمة في الـ16 تشرين الأول الماضي بمرسوم أميري ومرور 34 يوما من الإشهار الانتخابي، فيما يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر رسائل تثقيفية للناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين، ويمنع خلال هذا اليوم بموجب القانون وسائل الإعلام ومنها الإلكترونية من ممارسة أي نشاط في إطار الحملات الانتخابية للمرشحين.

ويمنع المرسوم الأميري الكويتي رقم 20 لسنة 2012، التصويت لأكثر من مرشح.

يذكر أن الكويت انتخبت أول برلمان لها عام 1963، وترشح آنذاك 205 أشخاص للفوز بعضوية المجلس المكون من 50 عضوا.