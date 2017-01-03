اللاذقية: إيصال المساعدات إلى أماكن سكن ذوي الشهداء

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ضرورة ايصال المساعدات لذوي الشهداء إلى أماكن سكنهم في القرى والمناطق البعيدة لتخفيف الأعباء عنهم.

وبين المحافظ خلال اجتماع لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة أمس أهمية التنسيق والتكامل بين أعضاء اللجنة وتطوير آليات عملها لتجاوز عقبات وسلبيات العام المنصرم وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات والمعونات للمحتاجين الحقيقيين.

ودعا السالم إلى وضع خطة عمل فعالة وإيجاد قوائم وبيانات دقيقة تسهم في تحقيق التوزيع العادل للمساعدات وتضبط أي تجاوزات قد تحدث لمعرفة مرتكبها ومحاسبته.

واستعرض ممثلو فرع الهلال الأحمر العربي السوري وبطريركية الروم الأرثوذكس وجمعية البستان وجمعية الإخاء ومكتب الشهداء ومكتب الإغاثة عمل كل جهة وخطط عملها الإغاثي وآليات التنسيق مع بعضها، إضافة إلى مقترحات وتوصيات لتطوير عمل اللجنة خلال الفترة القادمة لضمان التوزيع الصحيح وعدم تكرار التوزيع في بعض المناطق أكثر من غيرها مشيرين إلى أهمية وضع خطط شهرية تراعي أي مستجدات في العمل.