اللاذقية: الإسراع بإنهاء مشروع مشفى جبلة

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ضرورة الإسراع بإنهاء مشروع مشفى جبلة وحل جميع المشكلات التي تقف عائقا أمام البدء بالمرحلة الأولى.

وخلال لقائه أمس مديري الصحة والإنشاءات والخدمات الفنية بالمحافظة، دعا المحافظ إلى استكمال كل المخططات الإنشائية والمعمارية والبدء بالمرحلة الأولى الإنشائية وإجراء الدراسات الكهربائية والميكانيكية للمشروع، لافتا إلى أنه ستتم محاسبة المقصرين في العمل.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الإقلاع بأعمال الحفريات في مشروع بناء مشفى جبلة، حيث تم تدارك المشكلات المتعلقة بالمخططات المعمارية والإنشائية، بينما سيتم تجهيز المخططات الميكانيكية والكهربائية خلال الفترة القادمة وستتم “مساءلة كل جهة دارسة أو منفذة في حال حدوث أي خلل أو تقصير.

بدوره بين مدير فرع الإنشاءات العسكرية المهندس مهند محمد أن المؤسسة تسخر كل الإمكانات والطاقات لتنفيذ المشروع، حيث تم البدء بالمرحلة الأولى الإنشائية بكلفة مليار و23مليون ليرة ومدة التنفيذ عام إلا أنه سيتم انجاز العمل قبل نهاية المدة المقررة بمواصفات فنية عالية وضمن العمل في المرحلة الأولى.

من جهته قال مدير الصحة الدكتورعمار غنام: إن المشفى يتألف من ستة طوابق ومساحته 9800 متر مربع ويضم مئتي سرير ويتوقع أن ينجز على الهيكل خلال عام وعند الانتهاء منه سيخدم 350 ألف نسمة في مدينة جبلة وسيكون مزودا بكل التجهيزات الطبية اللازمة.