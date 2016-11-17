اللاذقية.. المهندسون الزراعيون يعقدون مؤتمرهم السنوي وينتخبون مجلس الفرع

أكد الرفيق الدكتور عبد الناصر شفيع عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الفلاحين القطري أن نجاح المؤتمرات السنوية يتعزز بما تخرج به من رؤى وتصورات مقترحة لتطوير الأداء وتحسين الإنتاج ورفع كفاءة استثمار الطاقات والإمكانات والموارد التي تدعم صمود الوطن وتلبّي احتياجات المواطن.

أوضح الرفيق شفيع خلال حضوره اليوم مؤتمر فرع نقابة المهندسين الزراعيين في اللاذقية بدار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية أن ما يقدمه أعضاء المؤتمر من طروحات وأفكار يشكّل إسهاما فاعلا وهاما في صنع واتخاذ قرارات تلامس واقع العمل النقابي والمهني والإنتاجي وهنا تكمن المسؤولية المناطة بهم في طرح كل مايخدم تطوير الخطط والبرامج وآليات تنفيذها بكل شفافية وموضوعية وبتجرد وواقعية بما يجعل من المؤتمرات محطات حقيقية نوعية لصنع القرارات الداعمة لمسيرة العمل ومعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وأشار الرفيق شفيع إلى أن ما يواجهه قطرنا في ظل هذه الحرب العدوانية الظالمة التي تستهدف كل مقومات صمود الوطن وجوانب قوته ومنها الجانب الاقتصادي والزراعي يحتّم على المهندسين الزراعيين مضاعفة الجهود المخلصة ووضع كل الإمكانات بما يخدم ويدعم تعزيز الصمود وضرورة انتهاج العمل الميداني الفعّال والمنتج والانتقال من الواجبات إلى المبادرات والإبداعات والبحث الدائم عن استثمارات وبدائل إنتاجية وإطلاق مشروعات عائدة للنقابة تحقق مردودا اقتصاديا وإنتاجيا يلبي الاحتياجات ويغطي متطلبات السوق المحلية.

واعتبر الرفيق شفيع إسهام النقابات والمنظمات الشعبية في دعم الإنتاج المحلي وتطويره واجبا وطنيا كبيرا ومؤازرة قوية لبواسل جيشنا المقدام في حربه على الإرهاب ليكون المهندسون الزراعيون والفلاحون وكل شرائح المجتمع في خندق واحد جنبا إلى جنب مع حماة الديار في الصمود والانتصار.

ودعا الرفيق رئيس مكتب الفلاحين القطري إلى تكثيف الاهتمام بالأبحاث الزراعية والاعتماد عليها في الخطة الإنتاجية وفي وضع بدائل وإيجاد حلول للمشكلات والصعوبات التي تواجه الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتركيز الدائم على التأهيل والتدريب لتطوير وتنمية القدرات.

وأكد الرفيق شفيع أن سورية تمكنت بعد قيام الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد وفي ظل قيادة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد من تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي بما حقق الاكتفاء الذاتي وعزز الأمن الغذائي من خلال حزمة كبيرة من تشريعات ومشروعات واستراتيجيات أسهمت في الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والمساحات الزراعية.

وتحدث وزير الزراعة المهندس أحمد القادري عن الواقع الزراعي بالقطر مؤكدا أن القطاع الزراعي يلقى الاهتمام الكبير في كل المجالات وهذا ما اتضح في البيان الحكومي وفي رصد اعتمادات قدرها 15,3 مليار ليرة لوزارة الزراعة بما يترجم التوجه الحكومي لتلبية كل مستلزمات القطاع الزراعي واحتياجاته.

وأوضح أن خسائر القطاع الزراعي في الأزمة كانت كبيرة منها خسائر مباشرة للوزارة بقيمة 92 مليار ليرة وغير مباشرة قدرها 559 مليار ليرة إضافة إلى تضرر أكثر من ألفي مبنى ومنشأة و400 آلية وأوضح أن القطاع الزراعي قدّم 345 شهيدا قضوا في أداء الواجب. وأكد القادري أنه رغم كل هذا الاستهداف والتخريب والتدمير الذي طال القطاع الزراعي جراء الاعتداءات الإرهابية الحاقدة فإن العاملين في وزارة الزراعة أثبتوا إصرارهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية ما حال دون فقدان أي منتج زراعي في الأسواق من المنتجات الأساسية والثانوية بتضافر جهود العاملين في القطاع الزراعي من مهندسين زراعيين وفلاحين وفنيين وأطباء بيطريين وأشار إلى إجراءات حكومية يتم العمل عليها حاليا لدعم القطاع الزراعي ومنها صناعة وتربية الدواجن وتأمين المواد العلفية والحد من ارتفاع أسعارها وتكاليفها ومنح (1) مليار ليرة لمؤسسة الدواجن لزيادة طاقتها الإنتاجية من خلال حاضنات وفقاسات ورصد 9 ملايين يورو لدعم مؤسسة المباقر وتمكينها لاحقا من توزيع قطعان على المربين لترميم الثروة الحيوانية وتشجيع الزراعات المنزلية والأسرية وتأمين 5000 منحة للزراعات المحلية لدعم دخل الأسرة وإعادة منح قروض المرأة الريفية وزيادة المساحة المزروعة بالقمح 72 ألف هكتار وزيادة تعويض المتضررين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بـ /1,5/ مليار ليرة ودعم البذار والأسمدة بقيمة 1,1 مليار ليرة العام الماضي و2 مليار العام الحالي وأكد القادري اهتمام الحكومة بتسويق فائض محصول الحمضيات وذلك من خلال المؤسسات التسويقية والمنافذ التصديرية والبحث عن أسواق خارجية جديدة لتسويق فائض المحصول وتقديم كل التسهيلات المحفّزة للتسويق وإنشاء معمل لتصنيع عصائر الحمضيات وحزمة إجراءات متكاملة تصنيعيا وتصديريا.

بدورها الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين بالقطر أوضحت أن النقابة تعمل على خطة بعدة محاور للارتقاء بمهنة الهندسة الزراعية وخدمة أعضاء النقابة مهنيا ونقابيا واجتماعيا وتأمينيا ودراسة تطوير العمل النقابي واعتماد تصنيف خبير واستشاري وفصل الأعضاء الذين خانوا الوطن والسعي للتوسع المستمر بالاستثمارات التي تحقق عائدات للنقابة في عدة محافظات وبما يدعم خزانة تقاعد النقابة والعمل على إصدار مشروع قانون لتطوير عمل النقابة قيد الدراسة حاليا وإصدار طابع باسم المهندسين الزراعيين.

وتركزت مداخلات أعضاء المؤتمر حول وضع أسس تدعم تنظيم مهنة الهندسة الزراعية والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب ومعالجة المشكلات المدوّرة وتوفير التمويل اللازم لصناديق النقابة وإيجاد حل لمشكلة تفتت الحيازة الزراعية واعتماد نظام الحوافز الانتاجية واستقطاب الطاقات الشابة في المهام والمفاصل الإدارية والنقابية واعتماد تصنيف مهني للمهندسين الزراعيين ومعالجة هدر فائض مياه نبع السن بإنشاء معمل لتعبئة المياه واعتماد الكشف الحسي لتوزيع البذار والأسمدة.

بعد ذلك جرى انتخاب أعضاء مجلس فرع النقابة الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

حضر أعمال المؤتمر الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب في اللاذقية والرفيق الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم والرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب في اللاذقية وأعضاء مجلس النقابة المركزية وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومديرو مؤسسات القطاع الزراعي.

وقام الرفيق شفيع يصحبه وزير الزراعة وأمينا فرعي الحزب في اللاذقية وجامعة تشرين ومحافظ اللاذقية ونقيب المهندسين الزراعيين بالقطر بوضع حجر الأساس لمشروع بناء برجين استثماريين لنقابة المهندسين الزراعيين في منطقة دمسرخو على طريق المدينة السياحية في اللاذقية ويتألف البرج الواحد من 11 طابقا.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة