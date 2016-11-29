اللاذقية: الموافقة على إحداث مخابز جديدة بالمخافظة

وافقت لجنة القرار 36 المعنية بالمخابز باللاذقية خلال اجتماعها أمس على إحداث مخابز جديدة في أنحاء مختلفة من المحافظة لتغطية الأماكن التي تحتاج لوجود أفران فيها، إضافة إلى نقل بعض المخابز من مركز المدينة إلى مواقع أخرى في الريف بناء على طلب أصحابها.

واكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم خلال الاجتماع ضرورة أن تعمل المخابز الالية على تأمين جميع المناطق والأحياء، لافتا إلى أن ورشات العمل تتابع أعمال بناء وتجهيز افتتاح مخبزي المزيرعة وبيت ياشوط، والانتهاء من ترميم وتركيب خطي إنتاج جديدين في صالة مخبز جبلة القديم قبل نهاية العام.