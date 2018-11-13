اللاذقية.. الموافقة على إقامة منشآت صناعية ومعاصر زيتون

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية على إجراءات الترخيص لإقامة عدد من المنشآت الصناعية والخزن والتبريد ومعاصر الزيتون وتربية الأبقار الحلوب في عدد من مناطق المحافظة.

وأوضح أمين عام المحافظة رفعت محمد أن هذه المشروعات تضمنت إقامة منشأتين لصناعة المنتجات البلاستيكية بطريقة الحقن والسحب والنفخ في منطقة عين اللبن العقارية وأخرى في بلدة البودي بجبلة ومعامل لصناعة الدهانات في بلدة بلعلين في منطقة القرداحة والدهانات بأنواعها والغراءات في بلدة فديو وصناعة المنظفات الصنعية والشامبو في البلدة نفسها ومعمل لصناعة الألبسة الجاهزة في بلدة مشقيتا.

وأشار محمد إلى أن المشروعات شملت أيضا إقامة منشآت للخزن والتبريد في المشيرفة بالحفة وفي بلدتي اسطامو وزغرين وخمس معاصر زيتون في الحفة وبلدتي بليهون وشير المغارة بالحفة وبلدة ديروتان المغارة ومنها معصرة للزيتون مع تصفية وفلترة وتعبئة زيت الزيتون في بلدة القويقة بالحفة إضافة إلى مزرعة لتربية الأبقار الحلوب في بلدة عين البيضا.

وأكد أمين عام المحافظة أن هذه المشروعات تصب في تعزيز البنية الصناعية وتطوير القطاعات الإنتاجية بما فيها الزراعية وخاصة أن جزءا كبيرا منها مرتبط بالإنتاج الزراعي من حمضيات وزيتون إضافة إلى توفير فرص العمل.

من جهة ثانية بين محمد أن المكتب التنفيذي وضمن مشروع مواءمة منازل جرحى الدفاع الشعبي وافق على عقود صيانة 3 منازل للجرحى في حيي المنتزه والدعتور وبلدة الرويمية بتكلفة إجمالية تبلغ 425ر1 مليون ليرة سورية إضافة إلى تصديق عقود صيانة طرق وجدران استنادية في بلدة عين البيضا بقيمة تقارب 20 مليون ليرة سورية.