اللاذقية: تأمين الخدمات للمواطنين في الأحياء الأكثر احتياجا

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ضرورة الإسراع في إنجاز وتأمين جميع الخدمات الأساسية للمواطنين في الأحياء الأكثر احتياجا والتشدد في محاسبة الفاسدين والمتلاعبين الذين لهم دور اساسي في خلق أزمات على المواد الضرورية للمواطنين.

واستعرض السالم خلال اجتماع عقده أمس في مبنى المحافظة مع مديري الإدارات والمؤسسات والشركات والدوائر الأساسية في المحافظة الخطط وآليات العمل لكل مديرية ومؤسسة وشركة مع بداية العام والمدد الزمنية المحددة لإنجاز أعمالها دون تأخير.

وطلب المحافظ العمل كفريق واحد متكامل لإنجاز المهام بسرعة في الأحياء المستهدفة ومنها احياء الدعتور وبسنادا وكرسانا وسقوبين وضاحية الباسل، إضافة إلى القرى المتضررة في الريف الشمالي للمحافظة وإيجاد الحلول للقضايا المتعلقة بتأمين مادة الخبز ومراكز جديدة لتوزيع الغاز وترميم المدارس وصيانة الشوارع وإصلاح الخلل في شبكات الكهرباء والمياه والاهتمام بموضوع النظافة.

ودعا السالم إلى تتبع تنفيذ أعمال هذه الجهات في تلك الأحياء من خلال اجتماع أسبوعي يتم خلاله تقييم ما تم إنجازه وتذليل أي عقبات تعترض سير العمل للوصول إلى تقديم خدمات تتحقق فيها العدالة.