اللاذقية تبدأ العمل التجريبي في مركز خدمة المواطن الرئيس

بدأ اليوم العمل التجريبي في مركز خدمة المواطن الرئيس في محافظة اللاذقية وتم ربطه بشبكة مع الوزارات المعنية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأشار محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال لقائه الكادر الوظيفي للمركز في مبنى المحافظة، إلى أهمية العمل كفريق واحد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأبسط الإجراءات ووفق المعايير والضوابط المثالية، لتوفير الوقت والجهد عليهم، مشددا على أن الهدف الأول للعاملين يجب أن يكون “خدمة المواطن”.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم تطبيق برنامج نظام الحوافز واختصار ساعات العمل، بما يساعد العاملين على الاستمرار بالعمل بذات السوية خلال ساعات الدوام، موضحا أن العاملين يخضعون لتقييم أداء بعد ثلاثة أشهر لمعالجة أي خلل أو عقبات يمكن أن تؤثر في سير العمل وجودته.

يذكر أن مركز خدمة المواطن الرئيس في اللاذقية يقدم العديد من الخدمات منها خدمات الشؤون المدنية والمصالح العقارية ومعاملات مجلس المدينة والتراخيص الادارية، بما فيها معاملات الخدمات السريعة منها وثيقة غير عامل وبيان عائلي وغيرها.