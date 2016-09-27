اللاذقية: تحسين الواقع الزراعي وإيجاد حلول لتسويق الحمضيات

طالب أعضاء مجلس محافظة اللاذقية اليوم بضرورة تحسين الواقع الزراعي والحيواني ولا سيما الثروة السمكية وإيجاد الحلول لتسويق محصول الحمضيات.

كما طالبوا خلال جلسة المجلس العادية الخامسة بإعادة تفعيل صالات بيع الأسماك، لتخفيف الأسعار وتوفير السلعة في السوق المحلية وإقامة أحواض ومزارع سمك عامة ومراقبة الأحواض التي تتم تربية الأسماك فيها ومراعاتها للشروط الصحية، ودعم مربي الثروة الحيوانية ومعالجة ارتفاع أسعار البيض والعمل على صيانة الوحدة الإرشادية في قرية الهوة في ناحية صلنفة وتوفير الأسمدة.

وبين مدير الزراعة المهندس منذر خير بك أن تسويق الحمضيات هو هاجس المزارعين حيث يعمل بهذا المحصول 44 ألف أسرة، مؤكدا انه تم اتخاذ إجراءات لحل مشكلة التسويق أولها التصدير والثاني التصنيع، حيث تمت دعوة اتحاد المصدرين لمعرفة العوائق أمامهم وتم إرسال كل مطالبهم الى رئاسة الوزراء التي بدورها اتخذت الإجراءات التي تخدم هذا الهدف، كما تم إعفاء المصدرين من رسوم التصدير ومنح قرض بقيمة 250 مليون دون فوائد لاتحاد المصدرين لتسهيل عملية التصدير، وكما تم توجيه مؤءسسة الخزن والتسويق لإقامة معمل للعبوات البلاستيكية ومنحت مليار ليرة لتسهيل عملية نقل المحصول إلى المحافظات .

وأوضح خير بك أن الإنتاج لهذا العام من الحمضيات يبلغ مليونا ومئة ألف طن، لافتا إلى أن مديرية الزراعة بدأت بترقيم كل المزارع في المحافظة لتسهيل عملية التصدير على المصدرين وعلى معامل الفرز والتوضيب .

بدوره بين معاون مدير الهيئة العامة للثروة السمكية حسان سبيهي أن عمل الهيئة ذو طابع إداري بحثي تنموي وليس ذا طابع إنتاجي ولديها تجربة بحرية واحدة لإنتاج سمك “القجاج والبراق” وثلاث تجارب في المياه العذبة لإعادة إحياء إنتاج “التراوت” وإنتاج سمك “المشط” وحيد الجنس الذي تم إحضاره من مصر لمزاوجته مع الذكور السورية ما سيرفع الإنتاج من “5 الى 25” طنا، موضحا أنه تم استزراع السدود باصبعيات “المشط والكارب” في مصب نبع السن الذي ينتج “20 الى25” طنا من هذه الاصبعيات، بينما تم استزراع كل المسطحات المائية في اللاذقية لخدمة المجتمع الأهلي .