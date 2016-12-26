اللاذقية: حالات الازدحام على مادة الغاز ستنتهي في غضون أيام

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن حالات الازدحام على مادة الغاز المنزلي ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة.

وخلال جولة اليوم على مركز تعبئة الغاز في مديرية سادكوب اطلع المحافظ على عملية التعبئة وتوزيع المادة على المعتمدين وأصحاب الرخص ووجه بالتوزيع أيضا عبر سيارات تابعة للمؤسسات العامة وعن طريق المؤسسات التموينية والاستهلاكية في المناطق والقرى بحضور التموين وبإشراف المخاتير ورؤساء البلديات منعا لأي تلاعب أو استغلال لحاجة المواطن.

وأكد المحافظ أنه ستتم محاسبة كل متلاعب أو متاجر بمادة الغاز سواء من الموظفين في مؤسسة سادكوب أو من المعتمدين أو غيرهم من أي جهة كانت مشيرا إلى أن كل مطعم يستخدم الاسطوانات المنزلية يغلق.

وفي تصريح صحفي عقب الجولة بين السالم أن إنتاج اسطوانات الغاز ارتفع في المحافظة ليبلغ اليوم 16 ألف اسطوانة سيتم توزيعها بإشراف الأجهزة المحلية في المناطق والقرى والأحياء وستنتهي مشكلة الازدحام على المادة في غضون أيام ولن يتم التهاون مع أي متاجر أو متلاعب بها.