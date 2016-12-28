اللاذقية: سادكوب مستمر بتوزيع الغاز على المراكز

طلب محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بمواصلة العمل في مراكز توزيع الغاز 24 ساعة، مؤكداً أن سادكوب ستستمر بتوزيع الاسطوانات على المراكز بسقف مفتوح حتى انتهاء الضغط الموجود على استجراره.

وخلال جولة تفقدية على توزيع اسطوانات الغاز في كل من مراكز الدعتور والادخار والجمارك، بين المحافظ أن هذه الأزمة ستنتهي خلال 48 ساعة، حيث يتم إنتاج 16 ألف اسطوانة يومياً وهي الكمية الكافية لحاجة المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق كل المحلات المخالفة بدءاً من العام الجديد ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاتجار بالغاز بشكل غير شرعي واستغلال حاجة الناس، لافتاً إلى دور المواطن بالإشارة إلى مواقع الخلل من خلال الاتصال على الرقم المباشر 108.

بدوره أوضح حسن بغداد مدير فرع سادكوب أن المراكز تقوم بتوزيع المادة على المواطنين بشكل مباشر، حيث يحق لكل دفتر عائلة اسطوانة غاز كل 15 يوما لافتا إلى أن الاختناقات ستنتهي خلال يومين على أبعد تقدير.