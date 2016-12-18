اللاذقية.. صلاة مشتركة في كنيسة قلب يسوع الأقدس من أجل سورية

أقيمت في كنيسة اللاتين قلب يسوع في اللاذقية احتفالية مساء السبت تضمنت صلاة مشتركة وترانيم دينية تحت عنوان “ميلاد ملك السلام ..من أجل سورية نصلي” وذلك بالتزامن مع صلوات مشتركة أخرى في كل من حلب وحمص وحماة وطرطوس والخريبات ويبرود على نية السلام في سورية.

وقال الأب عاطف الفلاح راعي كنيسة قلب يسوع الأقدس في كلمة له: “نجتمع اليوم بقلب واحد تلبية لدعوة السيد المسيح للصلاة عندما قال عندما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت بينهم”.. مضيفا: “صلاتنا اليوم للسلام لبلدنا الحبيب سورية..ميلاد ملك السلام من اجل سورية نصلي..ولقاؤنا رسالة حب من سورية إلى العالم أجمع تعبيرا عن الرجاء الذي يعيشه الإنسان السوري المتألم الذي يحمل صليبه منذ ست سنوات ويحب هذه الأرض ويتمسك بها رغم كل الصعوبات والحرب والحصار”.

وتناوب كل من كورال الكلمة للكنيسة الانجيلية المشيخية وكورال كنيسة قلب يسوع الاقدس وكورال مار افرام الثاني السرياني لكنيسة السريان الارثوذوكس وكورال يوحنا بولس الثاني لكنيسة السيدة المارونية وكورال كنيسة الروم الكاثوليك وكورال كنيسة الروم الارثوذوكس على تقديم ترانيم ميلادية وتخللها قراءات تأملية من الكتاب المقدس.

وأضاء ممثلو الكنائس والطوائف المسيحية شجرة الميلاد عند مدخل الكنيسة قبل الصلاة المشتركة بينما وضعوا العلم السوري داخل المغارة بقلب الكنيسة في ختامها مؤكدين أن الصلوات “ليس لأنفسنا..ولا لاصدقائنا.. ولا لجوارنا..وحسب بل للناس وللارض ليحل السلام كما بشر الملائكة الرعاة عند ميلاد إله السلام”.

وتأتي هذه الصلاة المشتركة في اطار تقليد سنوي بمحافظة اللاذقية يحمل هذا العام عنوان “أجراس لاواديسا 3 ” الذي تقيمه مديرية السياحة بالتعاون مع الكنائس والأبرشيات.