اللاذقية.. ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون غير صالحة للاستهلاك البشري

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية بالتعاون مع الجهات المختصة كمية كبيرة من زيت الزيتون أثناء دخولها إلى محافظة اللاذقية بدون مواصفات قادمة من محافظة ادلب.

محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وخلال اطلاعه على المضبوطات لفت في تصريح للصحفيين الى ان دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتابع عملها في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بالدقيق التمويني والمياه المعدنية المهربة وزيت الزيتون الذي تدخل منه كميات إلى المحافظة من محافظات أخرى بدون تحليل.

وبين السالم انه دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يمؤازرة الجهات المختصة وضعت يدها على كميات كبيرة من زيت الزيتون بأحجام مختلفة قسم منها غير صالح للاستهلاك البشري.

وطلب السالم من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحليل هذه الكميات وتسليم الصالح منها للمؤسسة السورية للتجارة وغير الصالح للاستهلاك البشري تسليمه لمصانع الصابون ..على ان يوضع ثمنه لصالح القضية في المصرف المختص مؤكدا استمرار المديرية بممتابعة عملها وفق هذه الاسلوب وخاصة ان كثر من المواد الاستهلاكية تأتي من مناطق غير متابعة من قبل الجهات المختصة والمعنية بحماية المستهلك.

من جهته أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس احمد نجم في تصريح ان المديرية تتابع بشكل مستمر سحب عينات من زيت الزيتون في الاسواق والمعاصر اضافة الى الكميات الواردة الى المحافظة من محافظات قريبة حيث تم ضبط كميات كبيرة مؤلفة من 2415 صفيحة زيت زنة 16 كيلو غرام و512 صفيحة اخرى مخصصة للتصنيع اثناء دخولها مدينة اللاذقية مع 3000 اخرى في بلدة كرسانا و سحب العينات منها.

وبين نجم ان المديرية ستعمل على تحليل المواد المضبوطة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ..مشيرا الى انه سيتم تسليم الكميات الصالحة للاستهلاك للمؤسسة السورية للتجارة بينما سيتم تسليم باقي الكميات لمعامل الصابون على ان يتم وضع قيمتها في المحاكم المختصة و المصارف المعنية لصالح القضية حيث سيتم تحويل المخالفين الى القضاء المختص.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة