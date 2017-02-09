اللاذقية: عمال المصارف والتجارة يطالبون بتثبيت العمال وملء الشواغر

تركزت مداخلات أعضاء نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في اللاذقية خلال مؤتمرهم السنوي حول ضرورة صرف قيمة اللباس الرسمي المفروض على العاملين في المصرف المركزي، وتثبيت العمال الذين مضى وقت طويل على تشغيلهم في فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وصرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة في المصرف التجاري، ومنح العاملين في دائرة القضايا بالمصرف العقاري تعويض تنقل.

كما دعوا إلى ملء الشواغر الموجودة في مديرية مالية القرداحة وحل مشكلة أعطال الصرافات الآلية وتأمين مقر جديد للمصرف الزراعي، وإعادة منح العاملين القرض السكني، وتشييد مشفى عمالي وتشميل كل العاملين بالضمان الصحي وزيادة الاعتمادات المخصصة للطبابة لجميع القطاعات.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عمر حورية إلى تركيز الحركة النقابية على موضوع دعم أسر الشهداء والجرحى، لافتا إلى التواصل مع الإدارة المعنية لنقل أضابير العمال من دمشق إلى التأمينات الاجتماعية في اللاذقية ومتابعتها كما يجب.

وذكر مدير فرع التأمينات الاجتماعية باللاذقية محمد يونس أن الإدارة المركزية في دمشق أصدرت القرار اللازم للبدء بعملية نقل أضابير العمال إلى اللاذقية، مؤكدا ضرورة تجهيز العمال المحالين على المعاش لأوراقهم قبل ثلاثة أشهر من إصدار القرار الخاص بنهاية خدمتهم كي لا يحصل تأخير من قبل المؤسسة بصرف مستحقاتهم المالية، بينما استعرض رئيس مكتب النقابة عمار الكارة انجازات النقابة خلال العام الماضي.