اللاذقية: مراقبة أسعار المواد التموينية واستمرار تسويق الحمضيات

طالب أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بمراقبة أسعار المواد التموينية والتأكد من صلاحيتها وملاحقة المتلاعبين بهما وتحويلهم إلى القضاء المختص ومراقبة جودة الألبان والأجبان.

وخلال أعمال الدورة العادية السادسة للمجلس أمس دعا الأعضاء إلى العمل على استمرار تسويق الحمضيات واستجرارها من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي، وإحداث معمل للعبوات البلاستيكية والتعويض على المواطن بمبالغ مادية بدلا من البطاقات التموينية وتشكيل ورشات عمل لتسعير المواد التموينية وغيرها كالمفروشات والألبسة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد نجم أنه تم خلال هذا العام تنظيم 5000 ضبط تمويني، ويتم بشكل دائم الكشف عن حالات الغش في المواد التموينية ولا يتم التهاون بشأنها، لافتا إلى أنه تم استجرار كميات من وقود التدفئة لاستخدامها في قطاعات أخرى كما يتم العمل على تعديل أسعار السلع مثل الألبسة وغيرها، كما تراجعت حالات التلاعب بوزن اسطوانة الغاز بعد استخدام التعبئة للإسطوانة بشكل آلي.