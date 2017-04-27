اللاذقية.. مركز حميم يوزع مساعدات غذائية وطبية لاهالي حي سقوبين

في اطار دعمها لصمود السوريين في وجه الحرب الارهابية والحصار الجائر المفروض على بلدهم وزع مركز التنسيق الروسي في حميميم اليوم مساعدات غذائية على الاهالي في حي سقوبين بمدينة اللاذقية بالتزامن مع وضع نقطة طبية لمعاينة المرضى وتقديم العلاج والادوية اللازمة لهم.

وأعرب أهالي الحى عن شكرهم وتقديرهم للدولة الروسية التي تقف الى جانب السوريين في محاربة الارهاب التكفيري الى جانب دعمها المتواصل لهم للحد من الاثار السلبية للحصار الجائر المفروض على وطنهم.

ولفت احد ضباط الجيش العربي السوري المشرف على عملية التوزيع الى ان هذه المساعدات والتي تحرص روسيا الاتحادية على ان تشمل جميع المناطق وخاصة المحتاجين وذوى الشهداء والجرحى تدل على عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وشعبيهما واصرار روسيا الاتحادية على تقديم الدعم لسورية في محاربة الارهاب ودعم جهود الحكومة السورية في المجال الاغاثي وتقديم المساعدات الانسانية لعشرات البلدات بمختلف المحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لضمان وصولها الى مستحقيها.