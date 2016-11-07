اللاذقية.. مطالب فلاحية بتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي ورفع الاستملاك

استأثرت احتياجات العملية الزراعية وتسويق المحاصيل وتخفيض تكاليف الإنتاج بالحيّز الأكبر من التوصيات والمقترحات المطروحة في المؤتمر السنوي للرابطة الفلاحية لمنطقة اللاذقية اليوم وجرى التركيز على الإسراع بحل مشكلة فائض محصول الحمضيات وتسويقه ومعالجة مشكلة الاستملاك السياحي للشريط الساحلي وإيجاد منافذ تسويقية لزيت الزيتون وحل مشكلة نقص الأعلاف وإعفاء الأراضي البعلية التي لا تروى من الشبكات من رسوم الري وعدم التأخير في تسليم البذار للفلاحين من مؤسسة إكثار البذار وتأمينه في المواعيد المحددة كما تمت المطالبة بإعادة تأهيل سد الجوزية وضبط أسعار الأعلاف وتسويق محصول التفاح عن طريق مؤسسة الخزن والتسويق وضرورة إيجاد مشروعات إنتاجية للرابطة الفلاحية تحقق لها ريعية اقتصادية تمكّن من سد الاحتياجات وتأمين المستلزمات وتخصيص الجمعيات الفلاحية بأراض تابعة لأملاك الدولة وتمكين الجمعيات من إنشاء مشاريع إنتاجية داعمة لها وحل مشكلة عدم توفر السيولة لدى الجمعيات والرابطة بسبب توقف القروض المصرفية.

بعد ذلك جرت العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الرابطة البالغ عددهم 19 عضوا من أصل المرشحين وعددهم 24 مرشحا . حضر المؤتمر علي عيسى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين بالقطر ورئيس اتحاد فلاحي المحافظة هيثم أحمد وأمناء الشعب الحزبية .

البعث ميديا || اللاذقية – خاص