اللاذقية: «3900» ضبط استجرار كهربائي غير مشروع

أوضح المهندس نزيه معروف مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية أن الشركه نظمت 3900 ضبط استجرار غير مشروع وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر السادس.

واشار معروف ان من ضمن المخالفات 2813 عداداً منزلياً “وحيد الطور”، و899 لمحال تجارية “وحيد الطور”، والبقية تنوعت بين عدادات الكهرباء ثلاثية الطور المنزلي والتجاري والزراعي والصناعي وبعض المستفيدين والمشتركين بمراكز تحويل وغيرها، حيث قدرت قيمة الطاقة المستجرة المخالفة بـ 244 مليون ليرة تقريباً،

وأكد معروف بأنه تم إحالة 3497 ضبطاً إلى القضاء وحصلت الشركة حوالي 176 مليون ليرة خلال النصف الأول من هذا العام كما تم تحصيل 300 مليون ليرة العام الماضي وتم التحصيل بالتقسيط لمن رغب.