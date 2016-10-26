اللاذقية: «416» ليترا كمية بذار الفطر المسوق للعام الحالي

ذكر مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في اللاذقية الدكتور ابراهيم صبيحة، أن كمية بذار الفطر المسوق لدى المؤسسة للعام الحالي بلغت 416 ليترا، مشيرا الى أن الفرع يقوم بتسويق البذار المنتجة وفق الشروط الصحية العالمية لدى وحدتي الانتاج في كل من السويداء وطرطوس، حيث تقوم المؤسسة بالبيع المباشر للمزارعين، علما أن ثمن الليتر الواحد من البذار المنتشة يبلغ 1800 ليرة سورية وينتج تقريبا ما بين 15و20 كغ من الفطر نوع ممتاز.

وأضاف صبيحة ان فرع اللاذقية قام بتجهيز وحدة إنتاج داعمة لإنتاش بذور الفطر، وسوف تتم المباشرة بالعمل فيها مع بداية الشهر القادم، وذلك بهدف تغطية احتياجات المنطقة الساحلية خاصة في ظل التنامي الذي تشهده زراعة الفطر في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نظرا لمردوده الاقتصادي الجيد وللإقبال المتزايد على استهلاكه، لما له من قيمة غذائية عالية وسعر مقبول قياسا بأنواع البروتينات الحيوانية.