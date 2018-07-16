عاجل1 اللجان الشعبية في الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب الشمالي تسقط طائرتي استطلاع صغيرتين لإرهابي “النصرة” 2018/07/16 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet اللجان الشعبية في الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب الشمالي تسقط طائرتي استطلاع صغيرتين لإرهابي “النصرة” اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات