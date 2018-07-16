اللجان الشعبية في الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب الشمالي تسقط طائرتي استطلاع صغيرتين لإرهابي “النصرة”

اللجان الشعبية في الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب الشمالي تسقط طائرتي استطلاع صغيرتين لإرهابي “النصرة”

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