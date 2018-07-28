اللجنة العليا لانتخابات المجالس المحلية تعلن عن عدد الطلبات للترشح

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجالس الإدارة المحلية أن عدد طلبات المتقدمين للترشح لمجالس الإدارة المحلية في جميع المحافظات وصل لغاية اليوم إلى 1866 طلبا بينها 274 في محافظة ريف دمشق و 136 لمجلس محافظة حلب و 107 طلبات لمجلس محافظة حمص.

ورأى معتز قطان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أن حركة الترشح لا تزال ضعيفة إلى حد ما لكنه توقع ارتفاع حركة الترشح خلال الأيام المقبلة, مبينا أنه خلال خمسة أيام ستتم دراسة الطلبات والإعلان عن أسماء المقبولين.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية في محافظة ريف دمشق المستشار محمد سعيد البيطار أن الإقبال كان مميزا اليوم قياسا إلى اليومين الماضيين رغم أنه عطلة رسمية والمتقدمين يعادلون ضعفي الطلبات المقدمة سابقا.

وأشار البيطار إلى أن اللجنة الفرعية بالمحافظة تتابع عملها بالتنسيق مع بقية اللجان واللجنة العليا للانتخابات ومستعدة للإجابة عن أي تساؤل او استفسار علما أن المحافظة امنت مختلف المستلزمات لتسهيل عملية الترشح.

وتستمر اللجان الانتخابية الفرعية في جميع المحافظات في استقبال طلبات المرشحين لغاية يوم الاربعاء الموافق 31-7-2018.