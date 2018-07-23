اللجنة الفلاحية بالزبداني: بين 60 الى90% أضرار الأشجار المثمرة

قدرت اللجنة الفلاحية في منطقة الزبداني الأضرار بالأشجار المثمرة بين 60 إلى 90%، وذلك في أحدث تقرير عن الأضرار الناتجة عن تساقط البرد في أول الموسم الزراعي من جهة, وتخريب الإرهابيين من جهة أخرى.

ومازالت عمليات الكشف على الأراضي مستمرة من قبل اللجنة الزراعية المسؤولة عن صندوق الجفاف والكوارث في دائرة الزراعة في المنطقة.

وجاء في التقرير أيضاً أن عدد الآبار الجافة في المنطقة بلغ 225 بئراً جافة خلال شهر حزيران، ويتم العمل على مشروع النحل المقدم من الأمم المتحدة حيث بلغ عدد المستفيدين 64 مزارعاً، كما أكد المصرف الزراعي بدء منح قروض زراعية لكل المشروعات، مع التأكيد على توزيع مادة المازوت للفلاحين بالسعر النظامي.

ومن المشكلات التي يعانيها الفلاحون وجود الحواجز الترابية كالموجودة في مدخل طريق الحمي “عين حور” ومدخل سكة القطار “سرغايا”، إضافة لكل الطرق الزراعية في مضايا وبقين، والمطالبة بفتحها من جديد.وفي سياق متصل, تم العمل على البدء بجولة تلقيح للثروة الحيوانية لمرض الجدري على مستوى المنطقة وذلك في برنامج موضوع من قبل دائرة الزراعة.