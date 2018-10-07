اللجنة المركزية للحزب تتابع عقد اجتماعها.. استبدال بعض التسميات واقرار نظام داخلي جديد

تابعت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد اجتماعها الدوري.

وقد أشار الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب إلى أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب التجديد والتطوير وهو حزب يجد نفسه باستمرار ليواكب كافة التطورات منوها إلى ضرورة الارتقاء بعمل الحزب في المرحلة الحالية ليصل إلى تطلعات وطموح الرفيق الأمين القطري.

وشدد الرفيق الأمين القطري المساعد بأن الرفيق الأمين القطري بنظرته الثاقبة استطاع أن ينتصر على كل هذه الحرب الكونية التي أحيكت ضد سورية وأن ينتقل بسورية لمرحلة إعادة الأعمار والبناء في كافة المجالات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور التنظيمية و المقترحات المقدمة من قبل القيادة القطرية للحزب والتصويت عليها فتم خلال الجلسة الثانية إقرار استبدال بعض التسميات لتواكب تطورات الوضع الراهن والعمل القومي في الحزب ومنها: تسمية القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي لتصبح القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي واستبدال تسمية الأمين القطري للحزب ليصبح الأمين العام واستبدال تسمية الأمين القطري المساعد لتصبح الأمين العام المساعد واستبدال تعبير المؤتمر القطري للحزب بعبارة المؤتمر العام .



كما تم إقرار مشروع النظام الداخلي للحزب بعد التصويت عليه من قبل الرفاق أعضاء اللجنة المركزية .



وتم مناقشة مشروع اللائحة الداخلية الناظمة لمهام وصلاحيات لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وأقرت.



وكما تم مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية للجنة المركزية للحزب.



ورفعت الجلسة على أن يستأنف اجتماع اللجنة المركزية أعماله غداً.