اللجنة المركزية للحزب تعقد اجتماعها الدوري الأحد: مناقشة المسألة التنظيمية وتعزيز الدور المجتمعــي وتطوير العلاقات الخارجيـــة

دمشق – البعث:

أدلى مصدر مسؤول في قيادة الحزب بتصريح لمندوب البعث أكد فيه أنه تقرر أن تعقد اللجنة المركزية اجتماعها الدوري بعد غد الأحد، حيث ستناقش التقارير المقدمة إليها من القيادة القطرية وتحدد التوجهات المناسبة بصدد القضايا التي تهم عمل الحزب وتحديثه..

كما ستناقش اللجنة المشاريع المقدمة إليها من القيادة حول تطوير المسألة التنظيمية في الحزب وحياته الداخلية، وفي مقدم هذه المشاريع النظام الداخلي الجديد الذي يلحظ التغيرات التنظيمية بعد المؤتمر القومي الرابع عشر الذي انعقد العام الماضي، كما يأتي بين هذه المشاريع وثيقتان هما اللائحة الداخلية للجنة المركزية واللائحة الداخلية للِجنة الرقابة والتفتيش الحزبية.

وكانت قيادة الحزب قد وزعت هذه المشاريع على أعضاء اللجنة منذ فترة لدراستها وإبداء الملاحظات والتعديلات عليها تمهيداً لإقرارها في اجتماع اللجنة القادم.

وستناقش اللجنة سبل تعزيز دور الحزب في المجتمع وتواصله المستمر والميداني مع فئات الشعب جميعها وتطوير علاقاته الخارجية مع الأحزاب في الدول الشقيقة والصديقة ومع الفعاليات الشعبية المختلفة في العالم.