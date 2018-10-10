اللجنة المركزية للحزب في بيان في ختام اجتماعها الدوري: تعزيز حضور الحزب في المجتمع ومواكبة تطورات الواقع بجميع جوانبه أساليب حديثة وخطاب عصري يفهمه الجيل ويخدم تطلعاته

أصدرت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي بياناً ختامياً عن أعمال اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 – 8/10/2018 هذا نصه:

عقدت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعها الدوري يومي السابع والثامن من تشرين الأول عام 2018، افتتحه الرفيق بشار الأسد الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية، بحديث توجيهي شامل، استعرض خلاله تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة من جميع جوانبها وواقع التصدي الأسطوري الذي تواجه عبره سورية، قائداً وجيشاً وشعباً، أعتى حرب عدوانية إرهابية عرفها العصر، وتحقق فيه النصر تلو النصر ميدانياً وسياسياً..

وركّز الرفيق الأمين العام، أثناء حديثه على آليات تطوير نشاط الحزب وتعزيز دوره في المجتمع، وأهمية تفعيل عمل اللجنة المركزية كونها الهيئة الحزبية التي تمثّل المؤتمر العام بين فترتي انعقاده دورياً، وهي معنية بتطوير النشاط الحزبي في جميع مجالاته ومتابعة أداء الهيئات والمنظمات الحزبية على المستويات جميعها.

وقد تابعت اللجنة المركزية أعمالها، وأقرّت بعد نقاش مستفيض ثلاثة مشاريع قدّمتها القيادة إليها، وهي النظام الداخلي الجديد للحزب في سورية، واللائحة الداخلية للجنة المركزية، واللائحة الداخلية للجنة الرقابة والتفتيش الحزبية.

ويستند النظام الداخلي الجديد للحزب في القطر العربي السوري على القواعد التنظيمية العامة التي أقرها المؤتمر القومي الرابع عشر المنعقد في دمشق في الرابع عشر من أيار عام 2017 والمبنية على أساس مبدأ “استقلال التنظيم ووحدة الفكر” وبما يسهم في تطوير التنظيم القومي للبعث من جهة، وتنظيماته الوطنية القطرية من جهة أخرى..

ومن أهم التعديلات في النظام الداخلي الجديد، تطوير بعض المسميات الأساسية في هيئات الحزب ومسؤولياته، حيث أصبحت مصطلحات التراتبية الحزبية كما يأتي:

– المؤتمر العام بدلاً من المؤتمر القطري.

– الأمين العام بدلاً من الأمين القطري.

– اللجنة المركزية تبقى على حالها.

– القيادة المركزية بدلاً من القيادة القطرية.

– الأمين العام المساعد بدلاً من الأمين القطري المساعد.

أما مسميات القيادات المتسلسلة من الفرع وحتى الفرقة، فتبقى على حالها دون تغيير.

وناقشت اللجنة المركزية في جلسة مطوّلة، وبروح من المسؤولية والثقة دور الحزب وأهمية تطوير هذا الدور ونشاط القيادة المركزية والحزب بكافة مستوياته التنظيمية في الفترة السابقة، واطلعت على التقرير العام حول مجمل نشاط القيادة والحزب والذي قدّمه الرفيق الأمين العام المساعد للحزب، وكذلك التقارير التي قدّمها رئيس كل مكتب من مكاتب القيادة المختصة على حدة حول عمل مكتبه.

واتسم النقاش بالموضوعية والرفاقية والتأكيد على ضرورة مواكبة الحزب في عمله ودوره لتطورات الواقع بجميع جوانبه، وأن يستخدم أساليب حديثة وخطاباً عصرياً يفهمه الجيل، ويخدم تطلعاته ومتطلبات المرحلة الصعبة القادمة التي سيكون فيها الحراك الاجتماعي محور الحياة العامة للمجتمع.

وأكدت اللجنة أهمية الاتجاهات التي سلكها تطوير النشاط الحزبي في الفترة السابقة في مجال التنظيم والأداء والحضور بين الناس في فعالياتهم الوطنية المختلفة، ومشاركة الرفاق في الدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب، وفي علاقات الحزب الخارجية، وشددت على أهمية تعزيز هذه الاتجاهات وتطويرها باستمرار في الفترة المقبلة.

كما أكدت أهمية تعزيز حضور الحزب في المجتمع، ودوره في التواصل مع الفعاليات الشعبية بكافة فئاتها، وحضوره المستمر في الحراك الاجتماعي، وكذلك تعزيز علاقاته الخارجية مع الأحزاب الشقيقة والصديقة ومع الفعاليات الشعبية- الثقافية والإعلامية والاجتماعية في العالم.

وفي ختام اجتماعها انتخبت اللجنة المركزية الرفيق الدكتور هيثم سطايحي أمين سر للجنة.